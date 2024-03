Il mercato boccia il piano Tim perché “Troppo ambizioso” | titolo giù del 10% L’ a d Labriola | “Obiettivi raggiungibili”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Precipitano le azioni di Telecom dopo che il gruppo ha presentato il nuovo. Gli investitori palesano così il loro scetticismo sullatà degliindicati nel documento. Dopo essere arrivate a perdere il 13%, le azioni sono ora sotto di oltre l’8% tra scambi intensissimi. A metà seduta erano stati scambiate più di un miliardo di azioni rispetto ad una media giornaliera di meno di 162 milioni di pezzi. Il gruppo ha chiuso il 2023 con un rosso di 1,4 miliardi di euro ma la perdita è dimezzata rispetto all’anno prima. Nei prossimi tre anni Tim, senza la rete, dopo la cessione di Netco ma con Sparkle ancora inclusa nel perimetro, punta a ricavi in crescita del 3% medio annuo, un ebitda (i profitti prima di pagare tasse ed interessi sui debiti, ndr) in aumento dell’8% medio annuo e a “un debito sostenibile e in ...

La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 2 febbraio 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato (pianetamilan)

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Gli argomenti: Maldini, il mercato , Leao, Pioli e non solo (pianetamilan)

Le GeForce RTX 4070 scendono di prezzo: ora è possibile acquistarne una a poco più di 600€: O almeno così sembra 07 MAR Apple ''boccia'' l'app store alternativo di Epic Games ... Nothing colpisce ancora e lo fa questa volta nella fascia di mercato media. Lo fa con il nuovo Phone (2a) che ...hwupgrade

Apple ''boccia'' l’app store alternativo di Epic Games. L'azienda ritenuta inaffidabile: Continua la ''battaglia'' tra Epic ed Apple. Ultimo, in ordine cronologico, la bocciatura per l'account sviluppatori per l'app store alternativo di Epic ritenuto inaffidabile dall'azienda di Cupertino ...hwupgrade

Stiamo comprando 3 bidoni dell’umido | Allegri, violenta discussione ‘in casa’: il mercato non lo soddisfa: Il crollo che ha avuto la Juventus a partire da Febbraio, certifica purtroppo il fallimento di un triennio in cui non si è quasi mai vista traccia dell’idea tattica che Allegri ha sempre promesso ...jmania