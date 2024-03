Il manuale del “perfetto cittadino” Guida per vivere in armonia con la natura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il rispetto per l’ambiente è essenziale per garantire un futuro sostenibile. Una delle cose più importanti che ognuno di noi può fare è prendersi cura del nostro pianeta, quindi ecco 10 consigli per ridurre l’impatto ambientale: 1. Riduci plastica, riutilizza oggetti, ricicla sempre. 2. Spegni luci inutilizzate, stacca gli elettrodomestici e utilizza lampadine a basso consumo. 3. Preferisci camminare, andare in bici o utilizza mezzi pubblici. 4. Non danneggiare piante, animali o ecosistemili. 5. Risparmia acqua chiudendo il rubinetto, usando la lavastoviglie e lavatrice a pieno carico. 6. Scegli prodotti biologici, a km zero e imballaggi riciclabili. 7. Conserva cibo correttamente e non esagerare nelle porzioni per ridurre gli sprechi. 8. Unisciti a gruppi di volontariato per pulire spiagge, parchi e aree verdi. 9. Parla dell’importanza di proteggere ...