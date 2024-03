Il lungo addio

«L’ho detto e lo confermo. Aspetto di consegnare le dimissioni nelle mani di Giorgia Meloni. Però sia ben chiaro una cosa. Non mi dimetto per il parere ... (open.online)

AGI - Capitan Sara Gama lascia la Nazionale dopo quasi 18 anni. Venerdì 23 l'amichevole del Viola Park contro l'Irlanda sarà per lei l'ultima con la maglia ... (agi)

Home Auto Jaguar dice “addio” alle berline: è la fine di un’era: Jaguar non produrrà più berline: tra le novità della nuova gamma non ci sarà spazio per questo genere di carrozzeria, spodestato da SUV e crossover ...virgilio

Lazio, Immobile preso di mira per l’errore contro il Bayern | addio in estate: Ciò che è successo nel post di Bayern-Lazio ha dell'incredibile: l'attaccante, autore di 206 gol con la Lazio, è stato oggetto di insulti feroci sul web per quell'errore davanti a Neuer.sportpaper

Lazio, l’addio si avvicina: Immobile sotto attacco: La Lazio è sempre più sotto l'attacco dei tifosi, fortemente contrariati da una stagione che sta registrando numerosi grattacapi. Nel banco degli imputati, ...footballnews24