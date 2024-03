Il lavoro per i giovani? Quello meglio pagato

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Cosa ti serve per lavorare?". Questo il cuore dell’ultima indagine condotta da Fòrema dedicata al mondo del. L’ente di formazione di Confindustria Veneto ha studiato le risposte di centinaia diin un momento nevralgico per il mercato dell’occupazione. Sicurezza e l’indipendenza economica sono la principale aspettativa dal, in particolare per gli under 29 (50% dei casi). L’autorealizzazione è l’elemento chiave per il 17% (contro il 9% degli adulti e l’11% dei senior), così come trovare il proprio posto nella società (8%). Il secondo fattore in ordine di importanza è la crescita professionale (16%), per i senior la riconoscibilità sociale del proprio ruolo (11%, al pari dell’autorealizzazione e della crescita) per tutte le coorti assume una certa rilevanza la riappropriazione del tempo di vita (4%). Il reddito è la ...

"Oggi non ci sono protezioni e ci si sente in colpa anche a dichiarare la maternità e conosco chi l'ha fatto. Abbiamo resistito allo tsunami del Covid, ma ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Una porta che si apre sempre giorno e notte per dare ogni tipo di aiuto, sanitario e non: il pronto soccorso di un ospedale italiano è l'unico ... (webmagazine24)

“ dotare il Municipio VII di uno o più impianti Sport ivi per l’atletica leggera con l’obiettivo di incrementare l’offerta Sport iva in un quadrante della città ... (italiasera)

Lavoratori non comunitari. Le quote: Per il 2024, l'Italia prevede 151.000 quote di ingresso per lavoratori non comunitari, suddivise tra lavoro subordinato non stagionale, autonomo e stagionale. Le domande possono essere presentate onli ...lanazione

Trattoria del Peso una vecchia storia con nuovi sapori: Laura non glielo dice. Senza che Nicola lo sappia sua mam­ma, Laura appunto, un giorno si presenta negli uffici di via Roma a Torino dove La Stampa riceveva le inserzioni per la piccola pubblicità, le ...ideawebtv

Progressioni orizzontali, welfare integrativo e concorsi: La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza del 19 febbraio 2024, n. 4313 ha ritenuto che la valutazione dell’anzianità di servizio nelle procedure per progressione economica non può ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore