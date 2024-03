Il lato oscuro della luna di Dune – Parte Due

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 7 marzo 2024) The Dark Side Of The Moon è un’opera che con grande spontaneità, narra dell’incertezza e delle pressionivita che pulsa incessante. L’album si sviluppa su più dimensioni spaziali, e accompagna l’ascoltatore in una passeggiata nelle profondità siderali del flusso di coscienza e dà forma all’istinto di fuga da una società costrittiva. È evidente che, come per il primo film, il compositore Hans Zimmer abbia preso spunto dalle sonorità grandiose ed epiche del disco, specialmente per i cori soventi, per la colonna sonora diDue. Tuttavia, cerchiamo di comprenderne l’efficacia espressiva, non solo sonora ma anche emotiva attraverso i temi espressi. Dove possiamo ritrovarli all’interno del film, nella figura di Paul Atreides esua progressiva trasformazione al...