Il fisco spagnolo contro Ancelotti | chiesti quasi 5 anni per l’ex tecnico del Napoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattroe nove mesi di carcere per evasione fiscale sui diritti d’immagine. E’ la richiesta della Procura spagnola di Madrid per Carloaccusato d’aver frodato l’erario per oltre un milione di euro neglifiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 euro). La Procura gli imputa due reatil’Erario, poiché, sebbeneabbia affermato di essere fiscalmente residente in Spagna e abbia considerato che il suo domicilio era a Madrid, nella sua dichiarazione ha denunciato le entrate derivanti dalla remunerazione del lavoro per il Real Madrid e ha omesso il reddito corrispondente allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.