Il Fatto Quotidiano | l’analisi del CREA e il PIL russo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il 19 febbraio è stato pubblicato sulun articolo a firma Mario Del Corno, ve lo ricordate? L’avevamo già incontrato trattando proprio della situazione economica in Russia: per chi volesse una panoramica vi rimandiamo all’articolo dedicato. Capitolo I:delChi ricorda il nome del giornalista non si stupirà leggendo che da Mosca arrivano altre notizie che lasciano poco spazio alla speranza di un progressivo indebolimento della capacità russa di sostenere i costi dell’offensiva. Un’analisi del Centro per la ricerca sull’energia e l’aria pulita () condivisa in esclusiva con la Cnn evidenzia come il Cremlino disponga oggi di una liquidità senza precedenti depositata nelle casse statali. Frutto principalmente di 37 miliardi di dollari, incassati dalla vendita all’India ...