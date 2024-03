Il contadino e il prigioniero in fuga | Mio nonno lo salvò | ora so chi era

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo 80 anni scopre il nome del soldato che suoaiutò a scappare dai tedeschi nascondendolo in casa propria. Si chiamava Dirk Jacobus Erasmus Smit il protagonista della storia di guerra e solidarietà che s’è svolta nel ’43 nelle campagne di Vernate. L’altro protagonista è Giuseppe Introini, il fittabile del Podere Ca’ Granda, noto anche comre Cascina Nuova e Addis Abeba. Il soldato Smit apparteneva al Corpo d’armata sudafricano e dopo l’8 settembre riuscì a fuggire dal campo di lavoro agricolo di Vernate, dove era stato assegnato al “farm work“ cioè al lavoro nei campi, e fu nascosto in casa propria da Giuseppe Introini. A favorire l’incontro tra i due il fatto che i terreni degli Introini confinassero con quelli della Cascina Andreoni, adibiti a campi di lavoro agricolo cui venivano destinati tutti i soldati inglesi del reparto numero 29 del campo militare ...

