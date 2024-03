Il Congresso Usa si muove per vietare TikTok | a meno che…

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un gruppo bipartisan di deputati americani ha presentato un provvedimento che concede alla cinese ByteDance sei mesi per vendere: se non lo farà l’app sarà vietata negli Stati Uniti. “App comesono controllate da avversari stranieri e pongono un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale americana”, affermano i deputati. LE PAROLE DEI DEPUTATI “Finché sarà di proprietà di ByteDance e quindi dovrà collaborare con la Repubblica popolare cinese” alla luce delle leggi sulla sicurezza nazionale e sulla sicurezza informatica, “rappresenta una minaccia importante per la nostra sicurezza nazionale”, ha dichiarato il dem Raja Krishnamoorthi, primo firmatario con il repubblicano Mike Gallagher, che è presidente della Commissione Cina alla Camera dei rappresentanti. L’obiettivo della proposta, ha aggiunto, è “garantire ...