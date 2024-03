Il Comune di Loro Ciuffenna fa la storia | primo in Italia a ottenere la certificazione di parità di genere

(Di giovedì 7 marzo 2024)si distingue come pioniere nella promozione delladi, ottenendo laUNI/PdR 125:2022. La cerimonia di consegna dell’attestato in Regione sottolinea l’impegno delnel creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità. Ildi, ha fatto laoggi diventando ilno adladi qualità per ladiUNI/PdR 125:2022. Una decisione che sottolinea l’impegno costante delnel favorire una realedi opportunità all’interno ...

Presentato il progetto “Sport e musica”: Comune e Messina Social City al fianco di Akademia Sant’Anna: Per i ragazzi la presenza in Comune è stata occasione per incontrare il sindaco Basile che li accolti nella sala Falcone Borsellino, ai quali si è unito in collegamento video anche il sindaco di ...strettoweb

CHIUSI SCALO, PRESTO LA SALA POLIVALENTE, MA COME LA CHIAMIAMO L’IMPORTANZA DEL NOME, MA NON SOLO DEL NOME: CHIUSI SCALO - Quella per dotare Chiusi Scalo di una sala pubblica polivalente, cioè di un luogo di incontro, ...primapaginachiusi

Festival dell'Economia: imprenditori, manager, accademici di Italia e Regno Unito a Londra per il secondo appuntamento di “Road to Trento”: «Secondo uno studio del Fondo Monetario Internazionale, quasi il 40% dei posti di lavoro a livello globale (il numero sale al 60% nelle economie avanzate) è esposto agli ...ilmessaggero