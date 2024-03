Il Chelsea rinuncia a Osimhen | scelto un altro talento

Il Chelsea (per ora) rinuncia a Osimhen : la Premier è in austerity , i club temono penalizzazioni (Guardian) Il Guardian dedica un articolo al mercato di ... (ilnapolista)

C'è la fila per Osimhen in Premier: l'Arsenal non vuole rinunciare a provarci: I Gunners, così come Chelsea e PSG, sarebbero disposti ad accontentare le richieste salariali dell'attaccante pur di portarlo all'Emirates. L'obiettivo è regalare un numero 9 di livello mondiale ad ...tuttomercatoweb

La Carabao Cup è del Liverpool: van Dijk stende il Chelsea: La Carabao Cup va al Liverpool di Jurgen Klopp che al 118' sfrutta il colpo di testa di Virgil Van Dijk per battere il Chelsea di Maurizio Pochettino e centrare la decima coppa di Lega della sua stori ...football-magazine

Liverpool nella storia, van Dijk regala la decima Carabao Cup: Chelsea ko al 118': Dopo 120 minuti di battaglia è il Liverpool a far festa. I Reds di Jurgen Klopp vincono 1-0 nei tempi supplementari grazie alla rete di Virgil van Dijk di testa: nulla da fare per il Chelsea, prosegue ...tuttonapoli