Il Chelsea abbandona la pista Osimhen | ora punta Nico Williams che costa pure meno Guardian

Dall'Inghilterra - Chelsea in pole per Osimhen. PSG alla finestra per il post-Mbappé: Victor Osimhen lascerà il Napoli a fine stagione. Non è un segreto, lo ha confermato qualche settimana fa anche Aurelio De Laurentiis. A patto, visto il recente rinnovo di contratto con tanto di ...tuttonapoli

DALL'INGHILTERRA - Napoli, Chelsea in pole per Osimhen ma sull'azzurro c'è anche il PSG: Il Chelsea è in pole e secondo i media inglesi, infatti, i Blues sarebbero avanti anche e soprattutto nei contatti con il giocatore. Andrebbero avanti da mesi e avrebbero portato a delineare un ...napolimagazine

Chelsea Wolfe – She Reaches Out to She Reaches Out to She: Chelsea Wolfe, ancora una volta ... A livello sonoro, il concept si traduce in un abbandono totale dei tratti folk della composizione della Wolfe. Viene ridimensionata anche la parte goth della sua ...impattosonoro