Il calciatore di B di febbraio | Pietro Iemmello

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il rendimento dinello scorso mese ha coinciso con il periodo in cui il Catanzaro ha raggiunto la salvezza virtuale e si è affermato definitivamente come seria candidata per i playoff. I giallorossi hanno vissuto un momento difficile tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno, culminato in una brutta sconfitta per 0-3 in casa della Feralpisalò. Poi, però, aè arrivata la svolta. Il Catanzaro stava affrontando l’Ascoli e aveva chiuso il primo tempo sotto per 1-2. Il capitano era partito dalla panchina a causa di un acciacco ed è entrato ad inizio secondo tempo. Nei minuti finali della gara i giallorossi hanno finalmente pareggiato eha completato la rimonta con il gol del 3-2. In totale, per lui, asono arrivate cinque reti in cinque partite: una in ...