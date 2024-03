Il caban oversize | i pantaloni cinque tasche | il bomber Tre capi clou su cui investire | secondo la star francese classe 1985

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 7 marzo 2024) Mentre il blockbuster Dune 2 registra il record di incassi in tutto il mondo, Léa Seydoux fa notizia con i suoi look da style icondefinitiva. In cui sono fondamentali i pezzi chiave in pelle nera, grintosi ma eleganti come impone l’estetica da it-girl. Traspalla eleganti,rock couture eeasy chic di sapore romantico. Co-e amiche: a Cannes Kristen Stewart e Léa Seydoux si concedono ai fan ...