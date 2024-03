Il business dei nuovi schiavi Dai campi ai commercialisti | come funziona lo sfruttamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pistoia, 7 marzo 2024 – I più fortunati venivano caricati all’alba, stipati sui furgoni, e portati nei. Per altri, prima di arrivare, c’era da affrontare un cammino a piedi, trae sentieri, di inverno e d’estate, spesso senza avere nemmeno il tempo di potersi fermare per il pranzo. Almeno cinquanta gli stranieri che sarebbero stati sfruttati nelle aziende agricole di mezza Toscana: tra Prato, Pistoia, Arezzo, Siena e Firenze. Un giro d’affari fruttuoso per i loro caporali, tre pakistani, che ieri mattina sono finiti in manette. Al vertice dell’organizzazione, ancora una volta lui, Mushtaq Ahmad, 51 anni, già arrestato nel 2018 nell’ambito di una vasta indagine sul caporalato condotta dalla Squadra Mobile di Pistoia, che vedeva coinvolti altri connazionali, ma anche stimati professionisti,, che si occupavano ...