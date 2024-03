Il bullismo visto dalla generazione Alpha

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un atto dinon è uno scherzo, ma una forma di violenza. Negli ultimi anni ilsi è sviluppato anche in un’altra forma, attraverso i social, creando il cyber. Ilpuò partire da una persona che influenza gli altri con la sua opinione, si viene così a creare un gruppo che prende di mira la vittima e questa è una cosa ingiusta. Rubare una fotografia, modificarla, pubblicarla sui social senza il consenso della persona raffigurata e commentarla in modo dispregiativo, divulgare false testimonianze e notizie imbarazzanti sono tutti comportamenti da cyberbullo. Oggi 4 ragazzi su 10 sono vittime di cyber, in particolare secondo alcune statistiche quasi il 20% degli undicenni sono stati o sono ancora vittime di. Ma come ci si può ...