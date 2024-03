Il Brighton denuncia | “Tifosi Roma hanno lanciato oggetti nel settore ospiti Segnalato a Uefa e polizia”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nel corso della partita dello Stadio Olimpico tra, valevole per l’andata degli ottavi di Europa League, alcunigiallorossi avrebberodegliall’indirizzo del. A segnalarlo è stato il club inglese attraverso i propri canali social ufficiali: “Siamo a conoscenza delle bottiglie, delle monete e degli accendini lanciati daidi casa nella zona. Abbiamoallae allaitaliana e abbiamo richiesto che venissero intraprese azioni immediate”, il comunicato del. SportFace.

