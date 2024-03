Il bomber di casa Meritavamo di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il decimo gol stagionale di Mattia Tirelli, firmato a metà della ripresa del match di domenica scorsa contro il Victor San Marino, stava per regalare al Ravenna un successo che manca da 3 turni. L’1-1 finale, non ha tuttavia cancellato lo sbarco in doppia cifra del ventunenne attaccante bresciano, tornato al gol dopo 9 turni di astinenza: "Come avevo detto in una precedente intervista, il gol mi mancava, ma non è mai stato un peso. Certo, ci pensavo. Quale attaccante non ha voglia di fare gol? Per me, segnare e vedere la gente esultare, è l emozione più grande che ci sia. Sono contento perché 1° e il decimo gol sono stati i più duri, vista la difficoltà di doversi sbloccare due volte". Tirelli, che l’anno scorso al Brusaporto si era fermato a quota quattro,e che l’anno precedente era arrivato a quota 7 col Real Calepina, ha segnato sempre e solo al Benelli. Un ‘10 su 10’ per la gioia ...