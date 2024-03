Il bilancio della Polizia locale. Nel 2023 multe per 70mila euro. Con l'aiuto di 80 telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Togliendo Crema e Cremona, nessun Comune ha tantedi proprietà pubblica come Soncino: tra poco una ogni 75 abitanti, oggi una ogni 99. Sono più di ottanta ma supereranno le cento una volta che il progetto di ampliamento del sistema comunale di videosorveglianza, già corposo, sarà stato completato. E proprio sul lavoro h24 dellesi basa gran parte dell’attivitàguidata dalla comandante Giuliana Pennacchio. Un’attività che nelha fatto registrare verbali per un totale di(in linea con gli anni precedenti), la maggior parte dei quali redatti per superamento dei limiti di velocità da parte dei conducenti, pizzicati dall’autovelox mobile in dotazione agli agenti. Parecchie le ...