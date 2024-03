Il biglietto di ingresso della Tour Eiffel aumenta di circa il 20% | lo annuncia Jean-François Martins

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ildel 20%. Lo hato martedì mattina, presidenteSocietà OperativaTorre(SETE). Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 31 euro. Aumento imminente per ildide lahttps://www.youtube.com/watch?v=NN9UY06WTlEla tariffa per visitare la; ilper far visita al monumento francese subisce un rincaro del 20%. Lo, ...