Ifix tcen tcen | il significato dell’urlo di Supersex | vero cult anni ’70

(Di giovedì 7 marzo 2024)è il motto dell’extraterrestre protagonista del fotoromanzo hard degli’70-’80, che pronuncia le parole in questione durante l’eiaculazione. La frase è diventata untormentone all’epoca, contribuendo anche alla fama dell’attore-modello Gabriel Pontello e oggi è salita alla ribalta grazie a, la serie su Rocco Siffredi targata Netflix. Nato dal “genio” imprenditoriale di Saro Balsamo, editore di altre riviste per adulti come Le Ore e Men,è stato un caso editoriale dell’epoca. 194 numeri che hanno segnato l’immaginario collettivo etero maschile dal 1967 al 1985, tanto da diventare l’ispirazione per la miniserie di Netflix dedicata a Rocco Siffredi. Il giornaletto con ...

