Ieri in Campania | voto di scambio | condannato a 4 anni ex vice sindaco

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, mercoledì 6 marzo 2024. Avellino – Violazioni tributarie e alla normativa antiriciclaggio, ma anche l’indebita percezione di finanziamenti per complessivi 640mila euro incassati presentando false dichiarazioni. Cinque imprese con sede in Alta Irpinia operanti nel settore del commercio all’ingrosso e della lavorazione del caffè sono finite nelle indagini coordinate dal Procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, delegate alla Guardia di Finanza della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi. (LEGGI QUI) Benevento – Bocciatura della demedicalizzazione selvaggia e qualche spiraglio in positivo per l’Uccp di San Giorgio del So. Questi i tratti salienti e conclusivi emersi al termine dell’Assemblea territoriale della Rete a difesa dell’Uccp della cittadina del Medio Calore.(LEGGI ...