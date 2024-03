(Di giovedì 7 marzo 2024) Intorno alsocietario delcontinuano a rincorrersi una serie di rumors ed indiscrezioni, che non sembrano perdere consistenza nonostante...

Quando Zlatan Ibrahimovic è arrivato in Italia, estate 2004, era allenato da Fabio Capello . L'ex tecnico ha parlato del Ruolo dello svedese (pianetamilan)

Milan, Gyokeres dice sì a Ibrahimovic: vuole solo il Diavolo: Milan, da diverse settimane scriviamo del forte interesse rossonero verso il potente attaccante svedese. Vediamo qui di seguito le evoluzioni della vicenda.calciostyle

Ibrahimovic e Maldini, appuntamento in Arabia Saudita E il futuro del Milan diventa un intrigo: tra questi Zlatan Ibrahimovic, dal dicembre superconsulente per RedBird e sempre più uomo di riferimento di Cardinale per tutto ciò che attiene alla gestione del Milan, e l’ex direttore dell’area ...calciomercato

Ivan Gazidis, che fine ha fatto l’ex ad del Milan: riparte dal gruppo Kilmer: Dopo aver risanato i conti del Milan in una gestione di quattro anni e aver salutato commosso in un video il club alla fine del 2022, l’avventura professionale del manager sudafricano riparte ...msn