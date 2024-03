Ia | Poggiani Cineca | ' servono formazione e competenze e non dare colpa ad algoritmi'

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 7 mar. (Adnkronos) - Parlando di intelligenza artificiale, "se potessiun suggerimento per il governo di questa fase, che serve poi al governo della società, come prima cosa investirei ine competenza. Dopodiché investirei per potenziare l'infrastruttura nazionale e infine lancerei un appello alla classe politica e intellettuale, bisogna informare l'opinione pubblica su questi temi. In questo senso serve un'assunzione di responsabilità". Lo ha detto Alessandra, direttrice generale di, intervenendo al Festival del Management in corso a Milano. Partendo dal fatto che "o sappiamo utilizzarli, determinati strumenti, e sappiamo anche produrli autonomamente invece che limitarci ad utilizzare quelli che ci vengono forniti da altri -spiega- o il rischio è di non ...

