I sogni di Ilaria Conti Gallenti nel ricordo delle amiche | lacrime al funerale della 28enne morta a New York

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bologna, 7 marzo 2024 - È gremita la chiesa di San Giovanni Bosco, al quartiere Savena, per i funerali di, la ventottenne trovataa Newnel suo appartamento lo scorso 15 dicembre. Amici, parenti e conoscenti sono tutti avvolti nel silenzio e nel dolore per dare l’ultimo saluto a, che era volata nella Grande Mela per crearsi una carriera brillante nel camporistorazione. Ora, di quel sogno, rimane solo ildi una giovane donna che non c’è più. Nella chiesa, stretto attorno alla madre Salustia e al fratello Gianluca, riecheggia l’amore che i presenti provavano e provano ancora per, una ragazza “giovane, solare, semplice e serena, dal sorriso stupendo - racconta nell’omelia ...