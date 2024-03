I partiti e l’arte della mediazione | L’alternativa al mito del capo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Irivestono un ruolo cruciale nella Costituzione repubblicana. È al socialista Lelio Basso (1903-1978) che si deve la formulazione dell’art. 49. Che così la spiega: "Non v’è alcun dubbio che essa fosse coscientemente diretta al superamento del tradizionale sistema parlamentare, fondamentalmente oligarchico, proprio delle società liberali ottocentesche e già superato nella prassi di tutti i paesi, per passare ad un regime più autenticamente democratico". In Italia, del resto, il declino dello stato liberale "anziché segnare il passaggio allo Stato democratico, aveva favorito l’avvento dello Stato fascista". I costituenti, per Basso, muovono dunque "dalla volontà di superare il vecchio formalismo che faceva consistere la democrazia in un mero meccanismo procedurale e in un’eguaglianza fittizia, e di farla poggiare invece su una sovranità popolare effettiva ...