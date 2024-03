I partigiani ucraini arrivano a colpire Mosca | Sabotata la ferrovia | chi c' è dietro il gesto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un'azione di sabotaggio contro Vladimir Putin: nella notte è andata in scena una parziale risposta ucraina ai missili russi piovuti ieri su Odessa mentre il presidente Volodymyr Zelensky era in visità alla città sul Mar Nero. "Ihanno distrutto la stazione di staffetta vicino alla stazioneria Holovkovo nel distretto di Sonyaknohirsky nella regione di", riferisce RBC-Ucraina citando il canale Telegram del movimento di resistenza di Crimea Atesh. "Il movimento ha riferito che con tale azione è stato reso difficile l'utilizzo della linearia intorno a, utilizzata per scopi militari", aggiunge RBC-Ucraina. "Il nostro obiettivo è fermare le forniture militari del regime di Putin al fronte. Si può fare", hanno aggiunto i rappresentanti delle ...