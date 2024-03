I nascosti | l’atto d’amore di Valentina Tamborra verso il popolo Sami

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non mi sono mai definito uno scrittore, ma semmai un portavoce, una cassa di risonanza. È con questo animo che ho letto ma soprattutto mi sono lasciato trasportare da I, l’opera scritta e fotografica dedicata daal. Una delle peculiarità della nostra epoca è la contemporanea presenza dell’uomo ipertecnologico e dell’uomo indigeno, inteso nel suo etimo di uomo che abita da sempre il luogo in cui vive. E se solitamente siamo adusi a pensare all’indigeno come l’abitante delle isole Andamane che lancia frecce agli elicotteri, o dell’Amazzonia, che combatte contro i garimpeiros, in realtà l’indigeno c’è anche qui, in Occidente. Ma ormai è una ristretta minoranza, e, come tale, spesso subisce le vessazioni, l’emarginazione o, se va bene, la semplice tolleranza da parte ...