“I genitori di Turetta? Li abbraccerei” Gino Cecchettin spiazza tutti

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Idi Filippo? Mi ci sono immedesimato molte volte. Penso spesso a loro e hanno tutta la mia comprensione e darei loro un abbraccio". Lo ha dichiarato, padre della vittima di femminicidio Giulia, ospite dell'evento “Obiettivo 5” nell'Aula Magna del Rettorato della Sapienza a Roma. "Non sono la persona che può giudicarli e penso che loro stiano vivendo un dolore ancora più grande del mio. A me mancherà una figlia ma un giorno tornerò a sorridere mentre loro avranno per sempre un figlio omicida”, ha aggiunto