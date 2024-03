(Di giovedì 7 marzo 2024) A Samarate i vicini di casa ricordano ancora la festa organizzata dalla famiglia quando era stato adottato, nato in Brasile, uno dei due ventenni, l’è l’amico Michele Caglioni, che sta collaborando con gli inquirenti. Arrestati entrambi lo scorso 28 febbraio, accusati di essere responsabili dell’omicidio di Andrea Bossi, il giovane di 26 anni, ucciso nella sua abitazione a Cairate nella tarda serata del 26 gennaio. Un lungo e complesso percorso per arrivare all’adozione tanto desiderata di quel bambino a cui assicurare un futuro. Dueche hanno dato tanto amore a quelche ora è in carcere con un’accusa pesantissima. Ieri Michela e Albertohanno rotto il silenzio e hanno parlato in diretta ai microfoni di Pomeriggio Cinque – il programma condotto da Myrta ...

I genitori di Douglas Carolo: "La felpa di nostro figlio. Forse addosso a un altro": In mano alla Procura prove inerenti anche all’abbigliamento del presunto killer. Per la madre e il padre del ragazzo "è di moda fra ventenni scambiarsi gli abiti".ilgiorno

Omicidio di Andrea Bossi, i genitori di Douglas parlano a Pomeriggio Cinque: I genitori di Douglas Carolo sono stati intervistati a Pomeriggio Cinque raccontando aneddoti sul figlio e dando la loro spiegazione ad alcuni dei fatti che vengono contestati ...varesenews

