(Di giovedì 7 marzo 2024) Giovanni Malagò non vede un’Olimpiade 2026 senza la partecipazione di. "Rischio d’assenza dia Milano Cortina? Penso e spero assolutamente di no. È un’ipotesi che non prendo in considerazione". Queste le parole del numero uno del Coni all’indomani della sentenza del tribunale federale che ha scagionato Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli, accusati dalladi averla in pratica ostacolata e fatta cadere in modo volontario in un allenamento nel 2019. La fuoriclasse dello short track italiano, l’atleta azzurra più medagliata della storia dei Giochi, è rimasta altamente delusa dalla sentenza. "Devo metabolizzare, non so cosa", queste le parole sibilline della pattinatrice valtellinese, una delle frecce migliori nella faretra azzurra a Milano Cortina 2026. Il suo ...

I dubbi di Arianna Fontana: "Adesso non so che farò": Giovanni Malagò non vede un’Olimpiade 2026 senza la partecipazione di Arianna Fontana. "Rischio d’assenza di Fontana a Milano Cortina Penso e spero assolutamente di no. È un’ipotesi che non prendo in ...ilgiorno

Dotti e Cassinelli assolti dal tribunale federale, Arianna Fontana ko in aula e 'ora non so cosa farò': Una notizia improvvisa, quando la situazione sembrava ancora incagliata, se non in un vicolo cieco. Arianna Fontana torna in nazionale, oltre due anni dopo le ultime gare disputate con i colori azzurr ...informazione

Malagò vuole Arianna Fontana a Milano Cortina 2026: “Non può rinunciare”: Una notizia improvvisa, quando la situazione sembrava ancora incagliata, se non in un vicolo cieco. Arianna Fontana torna in nazionale, oltre due anni dopo le ultime gare disputate con i colori azzurr ...informazione