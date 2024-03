I dati di utilizzo di PagoPA in Italia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dal 2016, anno di creazione della piattaforma pubblica, il trend di crescita della piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione è in continua crescita. Dopo le prime fasi di “acclimatamento”, glini che hanno deciso di utilizzare questo strumento per pagare bollette, tasse e multe con continuità. Nonostante sia previsto un costo di commissione – comunque presente anche quando si decide di andare a effettuare il pagamento in Poste, tramite apposito bollettino -, sempre più persone giudicano positivamente questo servizio e ididiconfermano che anche nel futuro questo trend proseguirà. LEGGI ANCHE > Cosa c’è scritto nel decreto PNRR sul passaggio di proprietà diProprio nei giorni in cui si parla molto del passaggio didal ...