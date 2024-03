I conti di Pirelli battono le stime Utile +13 | 8% | aumentano i ricavi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024)chiude il 2023 con risultati superiori agli obiettivi che si era data e anche alle attese degli analisti,a 6,65 miliardi (+0,5% con un effetto cambi e iperinflazione che hanno pesato per il 6,3%), l’ebit adjusted a 1 miliardo e unnetto in crescita del 13,8% a 495,9 milioni. Il mercato però si aspettava un dividendo almeno in linea con l’anno scorso (0,218 euro) e così, anche se resta rispettata la promessa di un pay out al 40%, resta deluso dal monte dividendi sceso a 198 milioni e dalla cedola di 0,198 euro per azione. In Borsa a fine seduta prevalgono i realizzi (-3,5% a 5,54 euro) nonostante sia stata preannunciata la revisione al rialzo della politica dei dividendi, con la previsione di distribuire circa il 50% del risultato netto consolidato del 2024. Il gruppo, che presenterà un nuovo piano industriale ...