I carabinieri intensificano i controlli nel Mandamento baianese e Vallo di Lauro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono i servizi predisposti dal Comando Provincialedi Avellino – che si innestano nell’ambito delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, volti alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere, con particolare riguardo ai reati predatori e a quelli in materia di stupefacenti nonché la sicurezza stradale sulle principali arterie e nei centri abitati. Nel corso dell’ultima settimana anche idella Compagnia di Baiano, hanno proseguito nella quotidiana azione di implementazione dei servizi di controllo del territorio impiegando 30 pattuglie che hanno svolto numerosi posti di controllo, nel corso dei quali venivano controllate circa 192 persone e 150 veicoli, elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada, controllato: 11 persone agli arresti domiciliari, 3 esercizi commerciali ...

Carabinieri di Treviso: contrasto dei reati di violenza di genere: Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.ilnuovoterraglio

Va a prendere il figlio, gli svaligiano la casa: Furto in un'abitazione a Senigallia: ladri approfittano dell'assenza dei proprietari per rubare alcuni monili in oro. Carabinieri intensificano controlli per contrastare ondata di furti nella zona.ilrestodelcarlino

Carabinieri intensificano i controlli serali per contrastare le "stragi del sabato sera": Nel corso dell'ultimo fine settimana, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sondrio ha condotto una massiccia operazione preventiva finalizzata a contrastare le pericolose "stragi del sabato sera" ...intornotirano