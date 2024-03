I carabinieri con le telecamere nella piazza di spaccio | cocaina e hashish scoperti grazie ai cani

Giovane accoltellato a Napoli dopo lite, uomo in carcere: I fatti risalgono allo scorso 29 febbraio, quando il 57enne avrebbe tentato di uccidere un giovane di 21 anni con un fendente alla gola nei pressi della stazione "Montedonzelli" della linea 1 della ...ansa

Banditi armati di fucili eludono l'alt dei carabinieri e scappano: tre arresti dopo un inseguimento da film: I carabinieri hanno poi perquisito l’auto, recuperato il fucile con la canna mozzata rubato a inizio febbraio scorso in provincia di Savona con all’interno tre cartucce, di cui due in canna. Il ...foggiatoday

Il cadavere di Pina Nuti nascosto dal figlio per continuare a prendere la pensione: che da diversi giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre. Dopo averla cercata invano e di fronte al rifiuto del fratello di consentirgli di contattarla, ha presentato denuncia ai ...romatoday