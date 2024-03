I 3 colori di tendenza dell' autunno inverno 2024 sono inaspettati | vivaci e soprattutto donano a tutte le donne Scoprili con noi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le ultime sfilate2025 hanno regalato grandi soddisfazioni in fatto di tendenze. Una palette veramente ampia, con moltissime nuance e alcune tonalità nuove. Bellissime. Ma scopriamo insieme qualile novità proposte dagli stilisti sulle passerellee fashion week: da Milano a Parigi, è un arcobaleno di nuances che riscalda la prossima stagione fredda. Da sperimentare, perché no, anche subito.: il color menta Il verde menta è una new entry virale inle collezioni. L’abbiamo visto sfilare sulle principali passerelle, abbinato e declinato in modi ...