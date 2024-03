Horner | «L’intrusione nella mia famiglia è stata sufficiente | ora occupiamoci della Formula 1»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo la chiusura delle indagini che hanno visto protagonista Christian, accusato di molestia sessuale da una dipendenteRed Bull esospensionestessa dipendente arrivata oggi,ha parlato in una conferenza stampa prima del Gran Premio dell’Arabia Saudita di questo fine settimana «Ora è il momento di porre fine a questa situazione. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la Red Bull, siamo andati avanti. Ora è il momento concentrarci sul motivo per cui siamo qui, ovvero la1» Per quanto riguarda l’esito dell’indagine: «È stato assunto un avvocato esterno. Si è preso il tempo di indagare su tutti i fatti. Ha esaminato tutto ed è giunto a una conclusione, cioè ha respinto la denuncia» Interrogato da un giornalista sulla questione, ...