Hockey prato | Petr Bodnar nuovo allenatore dell’Italia al maschile Confermato Andreas Mondo al femminile

(Di giovedì 7 marzo 2024) Novità annunciate per le due Nazionali italiane disuin vista delquadriennio (quello olimpico che porta a Parigi può considerarsi già concluso, vista l’eliminazione dal torneo a Cinque Cerchi di entrambe le squadre tricolori). La news è soprattutto al: cambia infatti la guida tecnica, ilazzurro sarà Peter. Il commento del Responsabile del Settore Squadre Nazionali Stefano Pagliara: “, dopo aver fatto bene nell’Indoor, si cimenta nel, dove la sua candidatura era già in considerazione da tempo”. Alnonostante l’eliminazione al Preolimpico di Ranchi è statoal comando delle operazioni Andres. Le ...

