Hockey Empoli travolge il Gufi Parma | 18-0 al Pala Aramini nella 9ª giornata di Serie C nazionale

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tutto facile per l’contro il fanalino di coda.9ªdel girone C di, infatti, i “Flying Donkeys“ hanno travolto 18-0 aldiil. La prima frazione si è chiusa sul 5-0 per ’ciuchini volanti’ grazie al poker di Matteo Carboncini e al gol di Simonelli, ma èripresa che i ragazzi di coach Stefano Carboncini hanno dilagato con altre 3 reti di Carboncini e una di Simonelli, oltre alla quaterna di Giorgetti, alla tripletta di Viti e ai centri di Pazzaglia e Rodio. L’si conferma quinto, salendo a 15 punti, a 4 lunghezze dalla seconda piazza del Bomporto.

