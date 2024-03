Ho un contratto anche per il prossimo anno ma nel calcio i contratti lasciano il tempo che trovano | poi che il ciclo si possa concludere può anche darsi

Si ampliano le possibilità per gli under 36 di accedere alle agevolazioni Mutui prima casa : si applicano anche nei casi in cui entro il termine del 31 ... (fanpage)

Bagnaia guadagna più di Marquez, quanto vale il nuovo contratto con Ducati fino al 2026: Francesco 'Pecco' Bagnaia nella storia, e non solo per i risultati sportivi: per la prima volta guadagna più di Marc Marquez in MotoGP.auto.everyeye

Pagina 1 | anche Pioli tra gli allenatori che sono sospesi: Come se fosse l'anno zero. O al massimo uno. Come se le aree tecniche dei singoli club di Serie A risentissero dello strano clima politico che si respira, tra scissioni ventilate e continui liti tra i ...corrieredellosport

anche Pioli tra gli allenatori che sono sospesi: Come se fosse l'anno zero. O al massimo uno. Come se le aree tecniche dei singoli club di Serie A risentissero dello strano clima politico che si respira, tra scissioni ventilate e continui liti tra i ...corrieredellosport