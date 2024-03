“Ho scelto di non avere figli Preferisco fare pisolini quando voglio | comprare borse firmate | viaggiare Non dite che non ho un scopo” | il video virale su TikTok e le polemiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sudiventano virali moltissimiin cui i creator rendono conto di scelte personali, sottoponendole di fatto agli altri utenti. Che non mancano mai di dire la loro. Stavolta è il caso di Stephanie, @iamstephanienoble, che ha dichiarato di non voler. Ora, la motivazione della ragazza è stata espressa sfoggiando una borsa di lusso: “Il mioè farmi le unghie,shopping, curarmi”. Insomma, lei dice di voler essere “la zia ricca” e lo sottolinea con una borsa di un noto brand francese. “Non hoper scelta – racconta Stephanie – e in molti mi dicono che non ho quindi alcunonella vita. Il mioè farmi le unghie,shopping, guardate questa borsa nuova, prendermi cura di me, ...