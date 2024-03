«Ho avuto un flirt con Francesco Totti» | nota showgirl fa confessioni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 7 marzo 2024)e Noemi Bocchi si stanno godendo serenamente la loro storia d'amore, ma nel frattempo sul web è appena trapelata una notizia inerente un vecchiodell'ex calciatore della Roma. Una, infatti, ha rilasciato un'intervista al programma «Storie di Donne al Bivio», condotto da Monica Setta, che andrà in onda il prossimo sabato su Rai2 alle ore 14:00. In queste ore, però, sono trapelate delle anticipazioni inerenti alcune dichiarazioni molto interessanti fatte dalla donna su. La protagonista dell'intervista è Samantha De Grenet, che già in passato fu accostata all'ex capitano della Roma. In quell'occasione, però, nessuno dei due confermò i rumor, mentre adesso laha deciso di svelare tutto. Il racconto di Samantha De Grenet ...