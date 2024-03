Highlights e gol Sparta Praga-Liverpool 1-5 | Europa League 2023 2024 andata ottavi di finale VIDEO

(Di giovedì 7 marzo 2024) Glie i gol di1-5, match valido per l’deglididell’. Netta vittoria in trasferta per i Reds di Jurgen Klopp, che ipotecano il passaggio del turno già nel primo tempo nonostante le molte occasioni concesse ai padroni di casa. La rete di Mac Allister su rigore e la doppietta di Nunez chiudono i giochi prima dell’intervallo, con il tecnico tedesco che festeggia anche i 1000 gol segnati daldurante la sua gestione. GLISportFace.

La partita tra Avellino e Catania termina 5-2. I lupi hanno la meglio in casa nella trentesima giornata del Girone C di Serie C 2023 /24. Il primo tempo vede ... (sportface)

Roma – Brighton Hove Albion 4-0 Highlights e gol: giallorossi travolgenti su De Zerbi, quarti ipotecati! – VIDEO: Roma - Brighton Hove Albion 4-0 Highlights e gol: le azioni principali della sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League 2023/24.generationsport

Al Nassr – Al Raed 1-3 Highlights e gol: la vetta si allontana per Ronaldo e compagni – VIDEO: Al Nassr - Al Raed Highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la ventitreesima giornata di Saudi Pro League ...generationsport

Roma-Brighton 4-0, gol e Highlights: i giallorossi ipotecano i quarti di finale: Quella di Dybala è stata la prima rete stagionale dell'argentino in Europa. L'ex Juve ha però segnato già 12 gol in campionato. Rete numero 7 in Europa League invece per Lukaku che aggancia Aubameyang ...sport.sky