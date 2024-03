Hannah Gutierrez-Reed condannata per la morte della direttrice della fotografia | Halyna Hutchins | sul set di Rust

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024), la responsabile delle armi sul set del film di Alec Baldwin ‘’, è stata giudicata colpevole di omicidio colposo per lanell’ottobre 2021. Lo ha deciso una giuria in New Mexico, secondo quanto riportato dai media Usa. La condanna dell’armiera prepara la strada ad una condanna anche contro Baldwin che, a fine febbraio, è stato incriminato per omicidio colposo. “È stata negligente, è stata negligente, è stata sconsiderata”, ha detto il pubblico ministero Kari Morrissey nelle dichiarazioni conclusive del processo. Ha descritto “costanti e senza fine fallimenti nella sicurezza” sul ...