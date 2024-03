Hamas | Israele vanifica sforzi dei mediatori per accordo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un alto funzionario diha accusatodi aver "to" tutti glideiper raggiungere unper la tregua prima del Ramadan. Lo riporta il Guardian. L'alto funzionario diSami Abu Zuhri ha detto cheinsiste nel respingere i punti dell'che porterebbero a una pausa nei combattimenti, garantirebbe l'arrivo degli aiuti e faciliterebbe il ritorno degli sfollati interni alle loro case. La delegazione diha ora lasciato il Cairo, anche se una fonte ha detto al canale di notizie egiziano Al-Qahera che i colloqui continueranno e riprenderanno la prossima settimana.

Gaza, settimo mese di guerra. Italia aderisce a proposta corridoio umanitario marittimo. Israele bombarda anche il Libano: Secondo il ministero, citato dal Guardian, 72.156 persone sono rimaste ferite nel conflitto. Per Israele, alle 1.200 vittime civili del'eccidio del 7 ottobre messo in atto da Hamas vanno aggiunti ...ilmattino

