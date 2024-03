Hailey Bieber ha rivelato la prossima uscita makeup di Rhode e potrebbe essere un blush

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024)è tra le queen dei trend e dei prodotti lancio che poi diventano virali, puntualmente. E’ successo con i suoi lip tint, con i suoi prodotti skincare e adessoaccadere anche per il prossimo prodotto, stavolta, ossia un nuovo. Udite, udite:è tornata su Instagram e ha lanciato una notizia bomba. Il suo brand beautysta per lanciare il suo primo. Ma cosa sappiamo del nuovo arrivato in casa? In un innocuo carosello di scatti in spiaggia – in cui si vedein un bikini rosso, con occhiali rossi e cappello da sole – c’è una foto in cui tiene in mano unrosa pesca in stick, mentre tampona la formula sulle ...