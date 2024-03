“Ha detto che se ne va” Chiara Ferragni e Fedez | decisione presa | l’ultima scoperta sulla crisi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024), lanel mezzo dellacon. Recentemente l’influencer più famosa d’Italia ha confermato che non è un periodo semplice per lei tra pandoro-gate e rottura col marito. Nei giorni scorsi l’imprenditrice digitale a Che Tempo che Fa ha dito: “La rottura con? Vediamo se sarà definitiva. La nostra non è una strategia e per questo ringrazio chi mi segue da tempo e mi supporta: loro mi comprendono al cento per cento. Federico e io eravamo molto simili, anche per come abbiamo comunicato sui social ma abbiamo rinunciato alla privacy. Io continuerò a raccontarmi così”. Intantoha lasciato la casa di famiglia eindiscrezione suparla ...