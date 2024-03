Guerra nucleare nello spazio | il piano della Russia per conquistare la Luna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Yuri Borisov, ha annunciato una partnership trae Cina per sviluppare una centralesullaentro il 2035. Secondo Borisov, l'energiarappresenterebbe la soluzione ideale per fornire elettricità alle future colonieri, superando le limitazioni dei pannelli solari. Il progetto, attualmente in fase di studio secondo Reuters, dovrebbe vedere la realizzazionecentralesulla superficiere tra il 2033 e il 2035, in collaborazione con gli scienziati cinesi. Borisov ha sottolineato la serietà dell'iniziativa, affermando che la presenza umana non sarebbe necessaria durante le fasi di installazione, che verrebbero effettuate in modalità automatica. L'esperto ...