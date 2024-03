Guendalina Gennari | intervista a una scultrice dei volti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 7 marzo 2024) DA REGGIO EMILIA, città in cui ha mosso i primi passi, è arrivata a “mettere le mani” suidi attrici, modelle e celebrities del Regno Unito, anzi ormai di tutto il mondo. Si racconta che raggiunga i suoi clienti eccezionali con regolarità settimanale oppure in occasioni speciali, per esempio prima di red carpet, festival cinematografici, front row di sfilate. Il suo nome è. Il soprannome questa giovane terapista italiana, tra le 11 migliori facialist del mondo secondo il Financial Times, se l’è dato da sola, quando ha battezzato il suo metodo The Skin Sculpter. Perché come una, con il suo protocollo, lei promette di risollevare e rimpolpare all’istante i. ...