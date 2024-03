Guardiola snobba l’Inter | «La Champions è tra noi | Real e Bayern»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le parole di Pep, allenatore del Manchester City, dopo la qualificazione ai quarti diLeague. I dettagli Pep, allenatore del Manchester City, ha parlato a TNT Sports dopo il passaggio del turno contro il Copenaghen. PAROLE – «Siamo al turno successivo: siamo ancora qui, in questa competizione. È stato difficile attaccarli, perché sono ben organizzati giocando a quattro o cinque difensori. Siamo molto rispettati per la nostra apertura. Prima del mio arrivo non credevamo di potercela fare. È una questione di tempo, un processo. Loro mi hanno dato tempo, ci hanno dato tempo. Siamo una squadra che crede di farcela. Siamo in competizione conMadrid eMonaco. Non sappiamo chi affronteremo, è una questione di aspettare e vedere. L’importante sono sette anni di ...

